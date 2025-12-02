В Польше запретили разведение животных для меха

Президент Польши Кароль Навроцкий во вторник подписал закон, запрещающий меховые фермы, где животных разводят для производства меха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Новая редакция закона о защите животных предусматривает полный запрет на разведение и выращивание в Польше меховых животных, за исключением кроликов, с момента вступления закона в силу – через 14 дней после публикации.

Предприниматели, владеющие меховыми фермами в Польше, будут обязаны прекратить свою деятельность до конца 2033 года. При этом они до 2031 года смогут претендовать на компенсацию убытков от государства.

В случае наказания за нарушение запрета суд сможет вынести решение о запрете содержания любых животных или определенной категории животных на срок от одного до пяти лет.

Комментируя подписание закона, Навроцкий сослался на соцопросы, согласно которым "более двух третей поляков, включая жителей сел, поддерживают запрет разведения животных на мех".

По официальным данным, Польша является вторым в мире и первым в Евросоюзе производителем меха: в 2024 году она экспортировала около 1,8 миллиона шкур. В то же время в последние годы меховая промышленность в стране сокращается.

Напомним, в 2023 году депутаты литовского Сейма после ожесточенных дебатов поддержали запрет в стране меховых ферм с 2027 года.

В 2019 году королева Великобритании Елизавета II первой из королевской семьи отказалась от одежды из натурального меха.