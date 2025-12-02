Премьер Болгарии отказался уходить в отставку на фоне антиправительственных протестов

Болгарский премьер-министр Росен Желязков заявил, что не планирует уходить в отставку, призывы к которой появились на фоне протестов против спорного проекта бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на bTV.

Желязков назвал последние протесты против бюджета на 2026 год "выражением стремления к большим правам, демократии и справедливости".

"Без бюджета за несколько недель до вступления Болгарии в еврозону мы не имеем права отказываться от должности. Мы откажемся последними, но это не значит, что мы упрямы – мы показываем это, признавая ошибку и отзывая бюджет", – сказал он.

В ответ на вопрос журналистов о требовании отставки премьера и смене министра внутренних дел во время вчерашних протестов Желязков сказал, что "на столе все варианты, потому что это политические решения".

"Но на пороге (вступления в. – Ред.) еврозоны мы не имеем права отказываться от должности", – добавил болгарский премьер. Болгария должна стать членом еврозоны с 1 января 2026 года.

В понедельник вечером в столице Софии и в других городах страны прошли массовые демонстрации. Десятки тысяч людей присоединились к протестам против проекта бюджета, который, по их мнению, был попыткой скрыть коррупцию.

Во вторник правительство заявило, что откажется от проекта, который предусматривал повышение налогов.

Президент Болгарии призвал к досрочным выборам на фоне протестов.