Отчеты американских спецслужб продолжают предупреждать, что правитель России Владимир Путин намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей советской империи.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявили шесть источников.

Эти отчеты подают картину, которая резко отличается от той, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его переговорщики по вопросам мира в Украине, которые заявляют, что Путин хочет положить конец конфликту. По словам одного из источников, самый свежий из этих отчетов датируется концом сентября.

Разведка также противоречит отрицанию российского лидера, что он не является угрозой для Европы.

Выводы США являются неизменными с момента начала полномасштабного вторжения Путина в 2022 году. По данным источников, они в основном совпадают с мнением европейских лидеров и разведывательных агентств, что он стремится завладеть всей Украиной и территориями бывших советских республик, включая членов НАТО.

"Разведка всегда утверждала, что Путин хочет больше", – сказал Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии, в интервью Reuters. "Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Балтийские страны считают, что они первые", – отметил он.

"Команда президента достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны", а Трамп заявил, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде", – сказал представитель Белого дома, не комментируя разведданные.

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу сказал, что США "достигли значительного прогресса" в переговорах по Украине, но предупредил, что "впереди еще долгий путь".

Сообщалось, что представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря они с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым начинают очередной раунд консультаций с американской стороной.