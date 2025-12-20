Британія скорочує фінансування протидії російській дезінформації на Балканах

Британія скорочує на 40% фінансування протидії російській агресії та дезінформації на Західних Балканах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Британське фінансування, призначене для підтримки Західних Балкан, де Росію звинувачують у посіві розбрату та дестабілізації, було скорочено з 40 млн фунтів стерлінгів у минулому році до 24 млн фунтів стерлінгів на 2025-26 роки.

Інтегрований фонд безпеки (ISF) призначений для боротьби з найпріоритетнішими загрозами національній безпеці Британії в країні та за кордоном.

Нещодавно Стармер описав регіон Західних Балкан, що охоплює Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію, як "тигель Європи – місце, де безпека нашого континенту піддається випробуванню".

Минулорічні кошти ISF були частково використані для протидії та реагування на зловмисні кібератаки в регіоні, а також для зміцнення демократичних інститутів та незалежних ЗМІ.

Скорочення фінансування з боку уряду Великої Британії, схоже, є наслідком політики Кіра Стармера щодо зменшення офіційної допомоги розвитку (ODA) для країн з низьким та середнім рівнем доходу.

Фінансовий рік 2025-26 є першим у поступовому переході, оголошеному урядом, до скорочення ODA з 0,5% до 0,3% валового національного доходу до 2027 року.

Емілі Торнберрі, голова комітету з питань закордонних справ і колишня тіньова міністр закордонних справ у команді Стармера до загальних виборів, сказала: "Я відвідала Західні Балкани на початку цього місяця. Цілком очевидно, що вони перебувають на передовій боротьби з російською дезінформацією та втручанням, і я дуже пишаюся роботою, яку Британія проводить для підтримки їх у цій боротьбі – заради їхньої безпеки та безпеки всієї Європи. Потрібно більше, а не менше роботи для підтримки незалежних ЗМІ. Люди прагнуть дізнатися правду, але її дуже важко знайти".

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.