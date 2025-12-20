Британия сокращает финансирование противодействия российской дезинформации на Балканах

Великобритания сокращает на 40% финансирование противодействия российской агрессии и дезинформации на Западных Балканах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Британское финансирование, предназначенное для поддержки Западных Балкан, где Россию обвиняют в посеве раздора и дестабилизации, было сокращено с 40 млн фунтов стерлингов в прошлом году до 24 млн фунтов стерлингов на 2025-26 годы.

Интегрированный фонд безопасности (ISF) предназначен для борьбы с самыми приоритетными угрозами национальной безопасности Британии в стране и за рубежом.

Недавно Стармер описал регион Западных Балкан, охватывающий Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, как "тигель Европы – место, где безопасность нашего континента подвергается испытанию".

Прошлогодние средства ISF были частично использованы для противодействия и реагирования на злонамеренные кибератаки в регионе, а также для укрепления демократических институтов и независимых СМИ.

Сокращение финансирования со стороны правительства Великобритании, похоже, является следствием политики Кира Стармера по уменьшению официальной помощи развитию (ODA) для стран с низким и средним уровнем дохода.

Финансовый год 2025-26 является первым в постепенном переходе, объявленном правительством, к сокращению ODA с 0,5% до 0,3% валового национального дохода к 2027 году.

Эмили Торнберри, председатель комитета по иностранным делам и бывшая теневая министр иностранных дел в команде Стармера до всеобщих выборов, сказала: "Я посетила Западные Балканы в начале этого месяца. Совершенно очевидно, что они находятся на передовой борьбы с российской дезинформацией и вмешательством, и я очень горжусь работой, которую Великобритания проводит для поддержки их в этой борьбе – ради их безопасности и безопасности всей Европы. Нужно больше, а не меньше работы для поддержки независимых СМИ. Люди стремятся узнать правду, но ее очень трудно найти".

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.