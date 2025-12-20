Багамські острови визнали незалежність Косова

Багамські острови – держава у Карибському басейні – визнали незалежність Косова у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Косовська президентка Вйоса Османі сказала, що угода про визнання Косова була досягнута в столиці , Нассау, та підписана прем'єр-міністром Багамських островів Філіпом Девісом.

"Ще одне історичне рішення для нашої країни", – сказала Османі.

У спільній заяві Косово і Багамські острови заявили, що вони прихильні цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи повагу до суверенітету, рівність держав і мирне врегулювання спорів. Вони домовилися розвивати свої відносини на основі взаємної поваги, взаємності та конструктивної взаємодії.

Пізніше на пресконференції Девіс заявив, що Косово може розраховувати на Багамські острови як на надійного та стабільного партнера.

Протягом 2025 року Косово визнали також Судан, Кенія та Сирія. Перед тим останнє визнання відбулось у 2021 році – його оголосив Ізраїль.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році після війн кінця 1990-х років між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями у провінції, яка на той час була частиною Сербії. У 2010 році Міжнародний суд ООН підтвердив законність дій Приштини.

Сербія заявляє, що переконала деякі країни відкликати визнання Косова.

Серед держав, які не визнають Косово – Росія та Китай, постійні члени Ради безпеки ООН, а також пʼять членів ЄС – Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина. Не визнає Косова й Україна.

Читайте детальніше про те, як склалися та як можуть змінитися відносини України та Косова.