Багамские острова признали независимость Косово

Багамские острова – государство в Карибском бассейне – признали независимость Косово в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Косово Вйоса Османи сказала, что соглашение о признании Косово было достигнуто в столице, Нассау, и подписано премьер-министром Багамских островов Филиппом Дэвисом.

"Еще одно историческое решение для нашей страны", – сказала Османи.

В совместном заявлении Косово и Багамские острова заявили, что они привержены целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение суверенитета, равенство государств и мирное урегулирование споров. Они договорились развивать свои отношения на основе взаимного уважения, взаимности и конструктивного взаимодействия.

Позже на пресс-конференции Дэвис заявил, что Косово может рассчитывать на Багамские острова как на надежного и стабильного партнера.

В течение 2025 года Косово признали также Судан, Кения и Сирия. Перед этим последнее признание состоялось в 2021 году – его объявил Израиль.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии. В 2010 году Международный суд ООН подтвердил законность действий Приштины.

Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать признание Косово.

Среди государств, которые не признают Косово, – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.

Читайте подробнее о том, как сложились и как могут измениться отношения Украины и Косово.