Сікорський відреагував на акт вандалізму проти консульства Польщі у Брюсселі

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що на польське консульство у Брюсселі напали через жорстку політику Варшави проти нелегальної міграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Сікорський повʼязав атаку на консульство Польщі у Брюсселі з будівництвом стіни на кордоні з Білоруссю, покликаної стримувати нелегальну міграцію.

"Комусь не подобається добудована стіна на польсько-білоруському кордоні. Це означає, що наша міграційна політика є ефективною", – написав очільник МЗС Польщі.

Він подякував Прикордонній службі Польщі, зазначивши, що вона "захищає Польщу та Європу від людей, які ставляться до нас так, як на малюнку". Допис він супроводив посиланням на фото з наслідками нападу на консульство.

Як повідомлялось, польське консульство в Брюсселі облили червоною фарбою – на фасаді написали образливі гасла, а перед входом розкидали собачі екскременти.

Це не перший випадок, коли атакують будівлі польського МЗС. У травні 2022 року польське посольство в Москві облили червоною фарбою, що було відповіддю на обливання червоною фарбою російського посла на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

У серпні цього року під час демонстрації на підтримку Палестини було розбито скло у дверях МЗС у Варшаві, а хтось обливав вхід до будівлі червоною фарбою.

Нагадаємо, у Швеції в листопаді на одному з островів неподалік від столиці Стокгольма над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу і невідому липку речовину.

А в жовтні пропалестинські протестувальники облили червоною фарбою фасад будівлі МЗС Німеччини в Берліні і залишили послання на землі.