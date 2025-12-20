Сикорский отреагировал на акт вандализма против консульства Польши в Брюсселе

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что на польское консульство в Брюсселе напали из-за жесткой политики Варшавы против нелегальной миграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Сикорский связал атаку на консульство Польши в Брюсселе со строительством стены на границе с Беларусью, призванной сдерживать нелегальную миграцию.

"Кому-то не нравится достроенная стена на польско-белорусской границе. Это означает, что наша миграционная политика эффективна", – написал глава МИД Польши.

Он поблагодарил Пограничную службу Польши, отметив, что она "защищает Польшу и Европу от людей, которые относятся к нам так, как на рисунке". Пост он сопроводил ссылкой на фото с последствиями нападения на консульство.

Как сообщалось, польское консульство в Брюсселе облили красной краской – на фасаде написали оскорбительные лозунги, а перед входом разбросали собачьи экскременты.

Это не первый случай, когда атакуют здания польского МИД. В мае 2022 года польское посольство в Москве облили красной краской, что было ответом на обливание красной краской российского посла в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В августе этого года во время демонстрации в поддержку Палестины было разбито стекло в дверях МИД в Варшаве, а кто-то обливал вход в здание красной краской.

Напомним, в Швеции в ноябре на одном из островов недалеко от столицы Стокгольма над виллой российской торговой делегации пролетел дрон, который сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество.

А в октябре пропалестинские протестующие облили красной краской фасад здания МИД Германии в Берлине и оставили послание на земле.