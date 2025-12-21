Орбан каже, що падіння України буде катастрофою для Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це стало би серйозною проблемою для Угорщини.

Про це Орбан сказав у промові, частина якої опублікована в його X, пише "Європейська правда".

У дописі Орбана сказано, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося", – сказав угорський прем’єр у промові.

У дописі він наголосив, що стабільність у сусідній країні має велике значення Угорщини, яка постачає туди електроенергію та газ.

"Тим часом війна щодня послаблює Україну. Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз", – заявив Обан у Х.

Раніше премʼєр Угорщини назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Також Орбан висловив сумнів у тому, що саме Росія напала на Україну.

Глава МЗС Андрій Сибіга нагадав Орбану про союз Угорщини з нацистами у Другій світовій війні.