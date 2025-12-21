Орбан говорит, что падение Украины будет катастрофой для Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не заинтересована в падении Украины, поскольку это стало бы серьезной проблемой для Венгрии.

Об этом Орбан сказал в речи, часть которой опубликована в его X, пишет "Европейская правда".

В сообщении Орбана сказано, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".

"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны достичь прекрасного соглашения для того, чтобы этого не произошло", – сказал венгерский премьер в речи.

В посте он подчеркнул, что стабильность в соседней стране имеет большое значение для Венгрии, которая поставляет туда электроэнергию и газ.

"Между тем война ежедневно ослабляет Украину. Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас", – заявил Обан в Х.

Ранее премьер Венгрии назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".

Также Орбан выразил сомнение в том, что именно Россия напала на Украину.

Глава МИД Андрей Сибига напомнил Орбану о союзе Венгрии с нацистами во Второй мировой войне.