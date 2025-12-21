В Естонії стався вибух у найбільшому ТРЦ, спецслужби кажуть: це не тероризм

У суботу у найбільшому торговому центрі Естонії в Таллінні стався вибух, який, після попередніх оцінок, не пов’язують з тероризмом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У торговельному центрі Ülemiste вибухнув сміттєвий бак, у результаті чого постраждав співробітник, який перебував поблизу. Потерпілий потребував госпіталізації, однак його життю нічого не загрожує.

Департамент поліції безпеки розпочав кримінальне провадження за фактом інциденту в Ülemiste та на цей момент виключив загрозу тероризму.

"Наразі ніщо не вказує на те, що йдеться про випадок, пов’язаний із тероризмом чи екстремізмом. Рівень загрози не підвищився, а наявні докази свідчать про поодинокий інцидент", – заявив генеральний директор Департаменту поліції безпеки Марго Паллосон.

Експерти Рятувального департаменту протягом ночі перевірили всі сміттєві баки торговельного центру й переконалися, що інших пристроїв немає. Додаткової загрози не виявили.

"Вибух у найбільшому торговельному центрі Естонії напередодні святкових вихідних, безумовно, викликає у багатьох страх і розгубленість. Задля збереження відчуття безпеки серед мешканців Естонії ми вирішили у святковий період бути присутніми у більшій кількості в місцях масового скупчення людей. З огляду на наявну інформацію можемо сказати, що людям немає підстав змінювати свою поведінку", – зазначив генеральний директор Поліції та прикордонної охорони Егерт Белітшев.

Розслідування наразі встановлює деталі та причини вибуху.

Крім того, поліція зв’язалася з торговельними центрами по всій Естонії та їхніми службами безпеки й направила їм інструкції щодо дій.

Нагадаємо, в середині грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.

Нещодавно у німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.

У французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.