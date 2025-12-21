В Эстонии произошел взрыв в крупнейшем ТРЦ, спецслужбы заявляют: это не терроризм

В субботу в крупнейшем торговом центре Эстонии в Таллинне произошел взрыв, который, по предварительным оценкам, не связан с терроризмом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В торговом центре Ülemiste взорвался мусорный бак, в результате чего пострадал сотрудник, находившийся поблизости. Пострадавший нуждался в госпитализации, однако его жизни ничего не угрожает.

Департамент полиции безопасности начал уголовное производство по факту инцидента в Ülemiste и на данный момент исключил угрозу терроризма.

"На данный момент ничто не указывает на то, что речь идет о случае, связанном с терроризмом или экстремизмом. Уровень угрозы не повысился, а имеющиеся доказательства свидетельствуют об единичном инциденте", – заявил генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон.

Эксперты Спасательного департамента в течение ночи проверили все мусорные баки торгового центра и убедились, что других устройств нет. Дополнительной угрозы не обнаружили.

"Взрыв в крупнейшем торговом центре Эстонии накануне праздничных выходных, безусловно, вызывает у многих страх и растерянность. Для сохранения чувства безопасности среди жителей Эстонии мы решили в праздничный период присутствовать в большем количестве в местах массового скопления людей. Учитывая имеющуюся информацию, можем сказать, что людям нет оснований менять свое поведение", – отметил генеральный директор Полиции и пограничной охраны Эгерт Белитшев.

Расследование в настоящее время устанавливает детали и причины взрыва.

Кроме того, полиция связалась с торговыми центрами по всей Эстонии и их службами безопасности и направила им инструкции по действиям.

Напомним, в середине декабря Агентство внутренней безопасности Польши задержало студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.

Недавно в немецкой земле Бавария силовые структуры предотвратили вероятный теракт на рождественской ярмарке вблизи Дингольфинга.

Во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах недалеко от рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.