"Укрзализныця" запускает поезд из Одессы в Кишинев, который будет идти 18,5 часов

"Укрзализныця" сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года – продолжительность поездки в столицу Молдовы составит 18 часов 30 минут.

Об этом, как пишет "Европейская правда", "Укрзализныця" сообщила в своих соцсетях.

Согласно сообщению, продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе, а спрос оказался чрезвычайно высоким: 60% билетов было продано за первые 3 часа после открытия продажи.

Согласно графику, поезд отправляется из Одессы в 17:23, а в Кишинев прибывает на следующий день в 11:53.

Из Кишинева поезд отправляется в 17:42, а в Одессу прибывает на следующий день в 11:40.

До 2022 года пассажирское железнодорожное сообщение Одесса-Кишинев несколько лет осуществлялось через подконтрольное РФ Приднестровье по договоренности с местным режимом.

Новая схема сообщения не использует приднестровский участок железной дороги, а огибает Молдову и заезжает на ее территорию с севера. Этот путь пришлось рассмотреть после дронового удара по мосту через Днестр в Маяках Одесской области, который затруднил въезд в Молдову из Одессы через южные пункты пересечения границы.

В конце ноября в "Укрзализныце" объявили о синхронизации ряда рейсов, следующих в польские Хелм и Перемышль, с графиком поездов из Польши в Германию.

Ранее анонсировали, что на маршруте прямого поезда "Укрзализныци" из Киева в столицу Румынии Бухарест появятся три остановки в Молдове.