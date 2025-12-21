Генсек НАТО вважає Путіна головною перешкодою для миру

Генсек НАТО Марк Рютте вважає правителя Росії Владіміра Путіна головною причиною того, що російсько-українська війна продовжується до цього дня.

Про це він розповів в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти поставили генсеку запитання, чому так важко закінчити війну в Україні попри те, що на початку року були великі сподівання на мир.

"Причина в Путіні", – відповів на це генсек НАТО.

Він додав, що російський лідер готовий пожертвувати 1,1 млн своїх людей, при цьому не досягаючи значних воєнних перемог.

"Цього року він (Путін) досягнув лише дуже незначного прогресу – мінімальні територіальні здобутки, менше 1 % української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу", – сказав Рютте.

Він додав, що президент США Дональд Трамп, який прийшов до влади у січні, та з чиїм приходом і були пов’язані великі сподівання на завершення війни, "абсолютно відданий цьому питанню".

"Він зосереджений на припиненні цієї війни. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів – і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також вважає, що молодь у Європі візьме до рук зброю, якщо "справи стануть серйозними".

11 грудня Рютте застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій.