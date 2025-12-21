Генсек НАТО считает Путина главным препятствием для мира

Генсек НАТО Марк Рютте считает правителя России Владимира Путина главной причиной того, что российско-украинская война продолжается по сей день.

Об этом он рассказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Журналисты задали генсеку вопрос, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир.

"Причина в Путине", – ответил на это генсек НАТО.

Он добавил, что российский лидер готов пожертвовать 1,1 млн своих людей, при этом не достигая значительных военных побед.

"В этом году он (Путин) достиг лишь очень незначительного прогресса – минимальные территориальные завоевания, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело", – сказал Рютте.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп, который пришел к власти в январе и с чьим приходом были связаны большие надежды на завершение войны, "абсолютно предан этому вопросу".

"Он сосредоточен на прекращении этой войны. Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров – и единственный, кто в конечном итоге может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также считает, что молодежь в Европе возьмет в руки оружие, если "дела станут серьезными".

11 декабря Рютте предупредил государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям.