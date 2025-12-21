В румунському лісі знайшли дрон з парашутом

У неділю в Румунії чоловік під час полювання знайшов дрон, який упав серед дерев у лісі в районі громади Лерешть повіту Арджеш.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.ro.

Поліція поінформувала відповідні установи для проведення перевірок, щоб встановити, як літальний апарат опинився там і звідки він походить.

"Сьогодні, 21 грудня 2025 року, близько 10:40 до поліції міста Кимпулунг телефоном звернувся 49-річний чоловік із громади Лерешть повіту Арджеш, учасник організованого полювання, який повідомив, що в лісистій місцевості на горі Стримту, громада Лерешть, було виявлено можливий літальний об’єкт типу дрон, що впав серед дерев", – повідомила поліція повіту Арджеш.

Судові джерела повідомили виданню, що йдеться про дрон великих розмірів – завширшки близько двох метрів. До апарата був прикріплений парашут, він не пошкоджений.

Місцеві джерела зазначили, що за попередніми даними дрон не виглядає цивільним.

Поліцейський екіпаж терміново виїхав у вказаний район і обмежив доступ до місця, де перебуває літальний апарат, щоб запобігти будь-яким ризикам для людей або майна.

Румунський президент Нікушор Дан наприкінці свого візиту до Парижа в грудні в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.