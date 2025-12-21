В румынском лесу нашли дрон с парашютом

В воскресенье в Румынии мужчина во время охоты нашел дрон, который упал среди деревьев в лесу в районе общины Лерешть уезда Арджеш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.ro.

Полиция проинформировала соответствующие учреждения для проведения проверок, чтобы установить, как летательный аппарат оказался там и откуда он происходит.

"Сегодня, 21 декабря 2025 года, около 10:40 в полицию города Кимпулунг по телефону обратился 49-летний мужчина из общины Лерешть уезда Арджеш, участник организованной охоты, который сообщил, что в лесистой местности на горе Стримту, община Лерешть, был обнаружен возможный летательный объект типа дрона, упавший среди деревьев", – сообщила полиция уезда Арджеш.

Судебные источники сообщили изданию, что речь идет о дроне больших размеров – шириной около двух метров. К аппарату был прикреплен парашют, он не поврежден.

Местные источники отметили, что по предварительным данным дрон не выглядит гражданским.

Полицейский экипаж срочно выехал в указанный район и ограничил доступ к месту, где находится летательный аппарат, чтобы предотвратить любые риски для людей или имущества.

Румынский президент Никушор Дан в конце своего визита в Париж в декабре в разговоре с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.