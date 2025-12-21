Умеров: в воскресенье состоится новая встреча с американцами во Флориде

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в воскресенье украинская делегация во Флориде проведет еще одну встречу по "мирному плану" с американской стороной.

Об этом он написал в Telegram, пишет "Европейская правда".

Секретарь СНБО отметил, что продолжается третий день работы в Соединенных Штатах.

"Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной", – сообщил Умеров.

По его словам, работа идет конструктивно и предметно. "Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", – добавил секретарь СНБО.

19 декабря Умеров с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым начали очередной раунд консультаций в Майами с американской стороной при участии Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Известно, что по приглашению американской стороны к этому формату также присоединились европейские партнеры.

20-21 декабря американская сторона также встречалась в Майами с российской делегацией. Ее глава Кирилл Дмитриев описывал переговоры как конструктивные.

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что предложенные Европой и Украиной изменения в американский проект "мирного плана" не способствуют достижению долгосрочного мира.