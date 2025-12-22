Ультраправі Австрії майже вдвічі випереджають в опитуваннях партію влади

В Австрії ультраправа Партія свободи, що перебуває в опозиції, в опитуваннях громадської думки майже вдвічі випереджає керівну Австрійську народну партію канцлера Крістіана Штокера.

Про це повідомляє Der Standard.

Останнє опитування, проведене Market-Institut у Лінці, показало, що на федеральному рівні лідирує Австрійська партія свободи з 37%, тоді як Австрійська народна партія Штокера має підтримку 19% виборців.

Підтримка партійних лідерів також принесла погані новини для канцлера, оскільки лідера Партії свободи Герберта Кікля підтримують 35% респондентів, тоді як очільника уряду – лише 10%.

Соціал-демократична партія, яка входить у коаліцію разом з Австрійською народною партією, користується підтримкою 18% виборців, а її лідер Андреас Баблер підтримали 6% опитаних.

Коаліційна партія Neos набирає 10% голосів виборців, а 8% опитаних хотіли б бачити її лідерку Беате Майнль-Райзінгер канцлеркою.

У листопаді канцлер Австрії Крістіан Штокер закликав прискорити реформи, аби протистояти популярності ультраправих.

Крістіан Штокер очолив уряд Австрії у лютому 2025 року після місяців коаліційних переговорів, хоча вибори виграла Австрійська партія свободи.

