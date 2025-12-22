Ультраправые Австрии почти вдвое опережают в опросах партию власти

В Австрии ультраправая Партия свободы, находящаяся в оппозиции, в опросах общественного мнения почти вдвое опережает правящую Австрийскую народную партию канцлера Кристиана Штоккера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Последний опрос, проведенный Market-Institut в Линце, показал, что на федеральном уровне лидирует Австрийская партия свободы с 37%, тогда как Австрийская народная партия Штокера имеет поддержку 19% избирателей.

Поддержка партийных лидеров также принесла плохие новости для канцлера, поскольку лидера Партии свободы Герберта Кикля поддерживают 35% респондентов, тогда как главу правительства – только 10%.

Социал-демократическая партия, которая входит в коалицию вместе с Австрийской народной партией, пользуется поддержкой 18% избирателей, а ее лидер Андреас Баблер поддержали 6% опрошенных.

Коалиционная партия Neos набирает 10% голосов избирателей, а 8% опрошенных хотели бы видеть ее лидера Беате Майнль-Райзингер канцлером.

В ноябре канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал ускорить реформы, чтобы противостоять популярности ультраправых.

Кристиан Штокер возглавил правительство Австрии в феврале 2025 года после месяцев коалиционных переговоров, хотя выборы выиграла Австрийская партия свободы.

Читайте также архивную статью "ЕвроПравды" о том, как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.