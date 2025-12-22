Подавляющее большинство румын считают, что Россия выиграет войну против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IRSOP, опубликованного в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Опрос показал, что румыны разделились во мнениях относительно угрозы, которую представляет Россия.

Почти половина респондентов утверждают, что возможное соседство с Россией их не очень беспокоит, тогда как почти такая же доля респондентов выражает противоположное мнение.

49% респондентов не беспокоятся о возможном соседстве Румынии с Россией, тогда как процент тех, кто очень и очень беспокоится, составляет 51%. На вопрос, существует ли риск, что русские нападут на Европу, 53% отвечают, что существует, тогда как 45% считают иначе, а 2% "не знают".

На вопрос, должна ли Европа отправить войска в Украину, 76% респондентов ответили "нет", а 22% – "да". На вопрос, должна ли Румыния отправить войска в Украину, процент тех, кто ответил "нет", вырос до 84%.

То же исследование также показывает, что 69% респондентов считают, что войну выигрывают россияне, тогда как только 23% утверждают, что ее выигрывают украинцы.

Относительно мирных переговоров 64% считают, что президент США Дональд Трамп должен остаться в переговорах, а 33% считают, что лучше выйти из них и позволить европейцам решить проблему.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, продолжавшиеся в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций, и были продуктивными.

Но советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения не улучшил перспективы мира.