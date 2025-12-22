Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭЦ: операция длилась 11 месяцев

Украина получила через Механизм гражданской защиты ЕС полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы: сложная операция передачи длилась 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Было поставлено, в частности, 40 негабаритных грузов, среди которых – чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.

Поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла важную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов. Эта логистическая операция была скоординирована через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).

На сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.

В целом Европейская комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 тысяч тонн помощи.

Напомним, координационная группа по вопросам энергетики Украины G7+ 12 декабря заявила о готовности поспособствовать укреплению защиты украинской энергетики страны от воздушных ударов РФ.

В ноябре Европейский инвестиционный банк и ЕС анонсировали более 200 млн евро на восстановление и энергетическую устойчивость в Украине.