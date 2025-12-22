В Іспанії на регіональних виборах ультраправі подвоїли свій результат

У недільних виборах в іспанському регіоні Естремадура ультраправа партія Vox подвоїла кількість своїх місць, що ускладнило переговори про створення коаліції з лідерами опитувань – консервативною Народною партією – і підкреслило її силу напередодні інших регіональних виборів наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Соціалістична робітнича партія (PSOE) прем'єр-міністра Педро Санчеса втратила 10 місць у 65-місній асамблеї, продовжуючи тенденцію до зниження, що почалася в 2023 році, коли вона зрівнялася з Народною партією, яка прийшла до влади за підтримки Vox.

Втрати в регіоні, яким вона керувала протягом десятиліть, чинять додатковий тиск на PSOE, чий національний уряд меншості був ослаблений серією скандалів. Регіональні вибори мають відбутися в Арагоні, Кастилії і Леоні та Андалусії наступного року.

Лідерка Естремадури Марія Гвардіола з Народної партії оголосила про дострокові вибори після того, як не вдалося ухвалити регіональний бюджет, оскільки Vox відмовилася його підтримати.

Народна партія отримала 29 місць, на одне більше, ніж у 2023 році, але на чотири менше, ніж потрібно для більшості, тоді як Vox збільшила кількість місць з п'яти до 11, знову залишивши консерваторів залежними від підтримки ультраправих для управління.

Соціалістична партія втратила 28 місць і отримала лише 18 в одному зі своїх історичних оплотів. Декілька днів тому партія вибачилася за невдачі у розгляді скарг про сексуальні домагання, що викликало критику з боку партнерів по коаліції та опозиції.

Недільні вибори продовжують правий поворот в Естремадурі, що почався в 2023 році, коли об'єднаний блок Народна партія–Vox отримав трохи більше 60% голосів.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше відкинув скарги на сексуальні домагання та корупційні справи, в яких можуть бути замішані члени його Соціалістичної партії, і наполіг, що прихильність політсили фемінізму та чистоті уряду є "абсолютною".

Наприкінці листопада десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій демонстрації в Мадриді з вимогою провести дострокові парламентські вибори.

Соратники премʼєра Іспанії в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів. Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.