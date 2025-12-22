В Испании на региональных выборах ультраправые удвоили свой результат

В воскресных выборах в испанском регионе Эстремадура ультраправая партия Vox удвоила количество своих мест, что усложнило переговоры о создании коалиции с лидерами опросов – консервативной Народной партией – и подчеркнуло ее силу накануне других региональных выборов в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Социалистическая рабочая партия (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса потеряла 10 мест в 65-местной ассамблее, продолжая тенденцию к снижению, начавшуюся в 2023 году, когда она сравнялась с Народной партией, которая пришла к власти при поддержке Vox.

Потери в регионе, которым она руководила в течение десятилетий, оказывают дополнительное давление на PSOE, чье национальное правительство меньшинства было ослаблено серией скандалов. Региональные выборы должны состояться в Арагоне, Кастилии и Леоне и Андалусии в следующем году.

Лидер Эстремадуры Мария Гвардиола из Народной партии объявила о досрочных выборах после того, как не удалось принять региональный бюджет, поскольку Vox отказалась его поддержать.

Народная партия получила 29 мест, на одно больше, чем в 2023 году, но на четыре меньше, чем нужно для большинства, тогда как Vox увеличила количество мест с пяти до 11, снова оставив консерваторов зависимыми от поддержки ультраправых для управления.

Социалистическая партия потеряла 28 мест и получила лишь 18 в одном из своих исторических оплотов. Несколько дней назад партия извинилась за неудачи в рассмотрении жалоб о сексуальных домогательствах, что вызвало критику со стороны партнеров по коалиции и оппозиции.

Воскресные выборы продолжают правый поворот в Эстремадуре, начавшийся в 2023 году, когда объединенный блок Народная партия-Vox получил чуть более 60% голосов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее отверг жалобы на сексуальные домогательства и коррупционные дела, в которых могут быть замешаны члены его Социалистической партии, и настоял, что приверженность политсилы феминизму и чистоте правительства является "абсолютной".

В конце ноября десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

