Президент Румунії: Росія вважає, що за 2-3 місяці отримає кращий мир, ніж зараз

Президент Румунії Нікушор Дан вважає малореальним досягнення миру в Україні у короткостроковій перспективі, оскільки Росія, за його словами, зацікавлена у подальшому захопленні територій.

Про це румунський лідер сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Нікушор Дан вважає, що, незважаючи на тиск адміністрації президента США Дональда Трампа, кінець війни ще далеко.

"Я більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокової перспективи (досягнення мирного врегулювання. – Ред.)", – сказав він.

За його словами, схоже, що на цьому етапі російська сторона не хоче миру.

"Вони (росіяни) вважають, що мир через два-три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі – адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", – поділився оцінкою румунський лідер.

Дан також наголосив, що будь-який мир, за якого агресор у певному сенсі отримує винагороду, "не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу".

"Але рішення про мир лежить винятково на плечах України. Вони (українці) так багато страждають, що ми не можемо звинувачувати їх за будь-яке рішення, яке вони приймуть", – резюмував президент Румунії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у інтерв’ю, яке вийшло 22 грудня, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.



