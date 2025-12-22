Президент Румынии: Россия считает, что через 2-3 месяца получит лучший мир, чем сейчас

Президент Румынии Никушор Дан считает малореальным достижение мира в Украине в краткосрочной перспективе, поскольку Россия, по его словам, заинтересована в дальнейшем захвате территорий.

Об этом румынский лидер сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Никушор Дан считает, что, несмотря на давление администрации президента США Дональда Трампа, конец войны еще далек.

"Я больше пессимист, чем оптимист в отношении краткосрочной перспективы (достижения мирного урегулирования. – Ред.)", – сказал он.

По его словам, похоже, что на этом этапе российская сторона не хочет мира.

"Они (россияне) считают, что мир через два-три месяца будет для них лучше, чем мир сейчас. Поэтому они будут воевать дальше – ведь они достигли небольшого прогресса на поле боя", – поделился оценкой румынский лидер.

Дан также подчеркнул, что любой мир, при котором агрессор в определенном смысле получает вознаграждение, "не является хорошим для Европы и будущей безопасности мира".

"Но решение о мире лежит исключительно на плечах Украины. Они (украинцы) так много страдают, что мы не можем обвинять их за любое решение, которое они примут", – резюмировал президент Румынии.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в интервью, которое вышло 22 декабря, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.