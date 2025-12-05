Сербський НПЗ усе ще сподівається на відстрочку від санкцій США

У компанії NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, все ще очікують, що Сполучені Штати можуть відкласти вторинні санкції проти них через переважну частку російської власності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Генеральний директор NIS Кирило Тюрденєв у внутрішньому повідомленні співробітникам сказав, що й надалі існує можливість, що США нададуть ліцензію на безперебійну роботу заводу, поки тривають переговори про зміну власності.

"Ми готові, в цьому випадку, в найкоротший термін запустити нафтопереробний завод. З усіх актуальних питань ми співпрацюємо з державними органами Сербії і маємо їх підтримку", – додав Тюрденєв.

Він також сказав, що останнім рішенням Міністерства фінансів США NIS отримала ліцензію для зміни структури власності до лютого 2026 року.

"Цей процес ведуть акціонери, тобто власники компанії, і за інформацією, якою ми володіємо, акціонери активно ведуть переговори з декількома зацікавленими сторонами", – сказав гендиректор NIS.

Через брак сирової нафти, що є наслідком санкцій США, нафтопереробний завод NIS у Панчеві 2 грудня припинив роботу. Санкції були запроваджені через те, що мажоритарним власником акцій NIS є російський "Газпром нефть".

На цьому тлі влада Сербії вже розглядає можливість відмовитись від NIS як основного постачальника нафти, якщо ситуація не зміниться.

Тим часом угорська нафтова і газова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії.