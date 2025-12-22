Вучич надеется на решение проблемы с NIS в ближайшие недели

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется, что проблема, связанная с компанией Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США из-за того, что большая часть ее акций принадлежит России, будет решена в ближайшие недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы надеемся, что сможем завершить это в ближайшие недели", – сказал Вучич во время общения с журналистами в понедельник.

Сербский президент заявил, что существуют проблемы с импортом некоторых производных продуктов, но "у нас есть огромные резервы, и это то, что спасает нас на данный момент".

20 декабря президент Сербии объявил в Instagram, что были проведены важные переговоры с иностранными сторонами и что на этой неделе в OFAC США будут поданы различные инициативы, петиции и запросы в надежде получить лицензию на деятельность NIS.

NIS, крупнейшая нефтяная компания Сербии, после нескольких задержек с начала октября находится под санкциями США.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы российские компании отказались от своей доли в NIS, которая сейчас составляет 56,2%. Из-за санкций нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, недалеко от Белграда, был закрыт.

На этом фоне власти Сербии уже рассматривают возможность отказаться от NIS как основного поставщика нефти, если ситуация не изменится.

Между тем венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.