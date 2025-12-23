Трамп анонсировал строительство нового класса военных кораблей, названного в честь себя

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство новейших кораблей для военного флота Соединенных Штатов, класс которых назовут в честь него.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

22 декабря Трамп анонсировал строительство военных кораблей "класса Трамп", которые, по его замыслу, должны стать "золотым флотом" для США, и показал их визуализации.

Eric Lee for the NYT

Суда должны пополнить ряды флота с более чем пятью десятками эсминцев "Арли Берк", которые сейчас составляют основу ВМС США – но, как говорят знакомые с соображениями Трампа, он считает их недостаточно конкурентоспособными на фоне судов, которые есть во флотах иностранных государств.

Суда класса "Трамп" могут иметь водоизмещение до более 35 000 тонн, что в два раза больше, чем самые большие надводные корабли, которые уже имеет флот США, и смогут быть платформой для запуска гиперзвуковых ракет и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Трамп заявил, что новые корабли должны "помочь сохранить военное превосходство США, возродить американскую судостроительную промышленность и вселить страх в врагов Америки по всему миру".

Президент США отметил, что сам участвовал в разработке проекта новых судов.

"Нам очень нужны корабли... Наши корабли, некоторые из них, стали старыми и изношенными, и мы сейчас пойдем в совершенно противоположном направлении", – заявил он.

По его словам, в возможностях судов будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Трамп выразил ожидание, что два новых судна построят в течение следующих 2,5 лет, а всего их будет двадцать, и что он уже на следующей неделе встретится с представителями оборонных компаний во Флориде, чтобы обсудить ускорение графиков строительства военных кораблей.

Ранее Трамп заверил, что не планирует называть в честь себя новый бальный зал Белого дома, для которого снес историческое восточное крыло здания. По последним оценкам, строительство обойдется в 400 млн долларов.

Недавно Госдеп переименовал в честь Трампа Институт мира (US Institute of Peace) – ранее независимую экспертную организацию, дальнейшее финансирование и подчинение которой остается под вопросом.