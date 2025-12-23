Литва: часть грузовиков, застрявших на границе с Беларусью, вернулась к работе

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что значительное количество грузовиков, которые ранее застряли на границе, сейчас курсируют между Литвой и Беларусью, а власти продолжают работать над возвращением остальных транспортных средств.

Об этом она сказала журналистам во вторник, 23 декабря, в Сейме, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене заявила, что "значительное количество" грузовиков уже вернулось к работе.

"Небольшое количество все еще остается в Беларуси. Мы работаем над этим, но ситуация решается шаг за шагом", – сказала премьер-министр Литвы.

Кризис на белорусской границе возник после месяцев атак с использованием метеозондов, которые переносили контрабанду из Беларуси, что побудило правительство в конце октября закрыть пограничные контрольно-пропускные пункты.

9 декабря в Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси.

Недавно Беларусь посетил посланник президента США Джон Коул. После этого в Литве выразили надежду, что после переговоров между Вашингтоном и Минском литовские грузовики, находящиеся на территории Беларуси, смогут вернуться обратно.

Также США заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Большая сделка" Лукашенко и Трампа: что стоит за освобождением ключевых политзаключенных Беларуси.