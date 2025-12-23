В Литве трех человек осудили за повреждение памятника лидеру сопротивления СССР

Во вторник, 23 декабря, литовский суд приговорил трех граждан России и Эстонии к тюремному заключению, признав их виновными в повреждении памятника антисоветскому партизанскому лидеру и оказании помощи иностранному государству в действиях против Литвы.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Каунасский областной суд постановил, что мужчины осквернили памятник в честь Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, выдающегося командира литовского послевоенного сопротивления советской оккупации.

Суд признал, что их действия были равносильны помощи другому государству в "деятельности, враждебной Литве".

Суд приговорил Николая Силина к совокупному сроку заключения три года, Антона Патракова – к четырем годам, а Константина Венкова – к двум с половиной годам.

Все трое были признаны виновными по нескольким обвинениям, включая помощь иностранному государству в действиях против Литвы, уничтожение или повреждение имущества и осквернение могилы или другого места, пользующегося уважением общественности.

Суд отметил, что после зачета времени, уже проведенного под стражей, в предварительном заключении и по европейскому ордеру на арест с октября и ноября прошлого года, подсудимые отбудут наказание, которое будет примерно на 14 месяцев короче назначенного срока.

Приговор может быть обжалован в течение 20 дней.

Раманаускас-Ванагас был одним из партизанских лидеров, подписавших в 1949 году Декларацию Союза литовских борцов за свободу.

Партизанские отряды начали формироваться в Литве в 1944 году в ответ на советские репрессии, депортации и принудительный призыв в Красную Армию. Организованное вооруженное сопротивление советской оккупации закончилось в 1953 году.

Раманаускас-Ванагас был арестован советскими властями в 1956 году и казнен годом позже.

В 2018 году литовский Сейм признал Раманаускаса-Ванагаса главой государства Литвы.

Фото: LRT

Напомним, в мае в эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.