В Лондоне арестовали Грету Тунберг во время пропалестинской акции протеста

Британская полиция арестовала шведскую активистку Грету Тунберг во вторник, 23 декабря, в Лондоне во время пропалестинской акции протеста.

Об этом сообщила британская кампания Defend Our Juries, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Тунберг была арестована в соответствии с Законом о терроризме за то, что держала плакат, на котором было написано, что она поддерживает заключенных, связанных с организацией, которую британское правительство запретило как террористическую группу, сообщила Defend Our Juries.

Представитель лондонской мэрии сообщил, что двое людей были арестованы за то, что облили здание красной краской.

Defend Our Juries заявила, что целевым зданием было выбрано здание, использовавшееся страховой компанией, которая, по их словам, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.

Palestine Action была запрещена вскоре после того, как в июне некоторые ее члены взломали авиабазу RAF Brize Norton и повредили два самолета, за что четырем членам были предъявлены обвинения.

13 сентября десятки тысяч протестующих прошли по центру Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, в рамках демонстрации, организованной антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.

В конце сентября британское правительство попыталось заблокировать попытку соучредительницы пропалестинской организации Palestine Action обжаловать в суде запрет деятельности группы в соответствии с антитеррористическим законодательством.

В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.