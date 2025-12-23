Вучич: Сербия договорилась о продлении поставок газа РФ до конца марта

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна договорилась с Россией о продлении поставок газа до конца марта.

Его слова цитирует РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что Сербия будет иметь и электроэнергию, и достаточно газа для предстоящего зимнего сезона

"Мы договорились о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта, чтобы люди могли быть уверены и спать спокойно", – заявил он.

В Белграде рассчитывали заключить новый долгосрочный договор на поставку газа еще в мае этого года.

Также он сказал, что представители "Газпрома" обсуждают продажу доли в компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которая находится под санкциями США, среди прочих, с венгерской национальной компанией MOL.

Вучич подчеркнул, что сербское руководство не имеет возражений против этого.

"Венгры – наши друзья. Мы просто должны закончить как можно быстрее, до 15 января", – добавил президент Сербии.

NIS, крупнейшая нефтяная компания Сербии, после нескольких задержек с начала октября находится под санкциями США.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы российские компании отказались от своей доли в NIS, которая сейчас составляет 56,2%. Из-за санкций нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, недалеко от Белграда, был закрыт.

На этом фоне власти Сербии уже рассматривают возможность отказаться от NIS как основного поставщика нефти, если ситуация не изменится.

Между тем венгерская нефтяная и газовая компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.