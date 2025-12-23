Премьер Гренландии отреагировал на очередные претензии Трампа на остров

Гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен после последних заявлений президента США Дональда Трампа во вторник повторил, что решение о будущем Гренландии будет приниматься жителями острова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

Нильсен написал, что испытывает печаль, "потому что американский президент на пресс-конференции ночью снова выразил желание захватить Гренландию".

"Такими словами наша страна сводится к вопросу безопасности и власти. Мы не видим себя такими, и о нас в Гренландии нельзя и не следует говорить таким образом", – добавил он.

Премьер Гренландии в то же время поблагодарил сограждан и мировых лидеров, "которые четко и недвусмысленно выразили свое уважение к Гренландии, к нашим демократическим институтам и к основным принципам международного права".

"Еще раз: Гренландия – это наша страна. Наши решения принимаются здесь. И я всегда буду бороться за нашу свободу и наше право самостоятельно определять и формировать наше будущее", – сказал Нильсен.

Накануне Трамп сказал, что Гренландия нужна США "для национальной безопасности", и "мы должны ее иметь".

Перед этим после довольно длительной паузы в заявлениях по поводу Гренландии 21 декабря президент США объявил о назначении "спецпосланника в Гренландии".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.

Руководство ЕС выразило солидарность с Данией и Гренландией после решения Трампа.