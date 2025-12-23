У Британії засудили двох чоловік за підготовку нападу на єврейську громаду

У вівторок, 23 грудня, двох чоловіків було засуджено за підготовку нападу на єврейську громаду в північно-західній Англії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 38-річний Валід Саадауї та 52-річний Амар Хусейн надихнулися Ісламською Державою (ІДІЛ), з метою вбивства сотень невинних людей за допомогою автоматичної зброї.

І Саадауї, і Хусейн заявили про свою невинуватість, а Саадауї сказав, що він погодився на участь у змові, "боячись за своє життя".

"Я не мав наміру здійснювати терористичний напад або завдавати комусь шкоди", – стверджував він.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі, стався смертельний напад.

Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.

На початку грудня у Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".