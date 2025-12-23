В Британии осудили двух мужчин за подготовку нападения на еврейскую общину
Во вторник, 23 декабря, двое мужчин были осуждены за подготовку нападения на еврейскую общину в северо-западной Англии.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как отмечается, 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хусейн вдохновились Исламским Государством (ИГИЛ) с целью убийства сотен невинных людей с помощью автоматического оружия.
И Саадауи, и Хусейн заявили о своей невиновности, а Саадауи сказал, что он согласился на участие в заговоре, "боясь за свою жизнь".
"Я не имел намерения совершать террористическое нападение или причинять кому-либо вред", – утверждал он.
Напомним, утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре, произошло смертельное нападение.
Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.
Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.
В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.
В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".