В Британии осудили двух мужчин за подготовку нападения на еврейскую общину

Во вторник, 23 декабря, двое мужчин были осуждены за подготовку нападения на еврейскую общину в северо-западной Англии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хусейн вдохновились Исламским Государством (ИГИЛ) с целью убийства сотен невинных людей с помощью автоматического оружия.

И Саадауи, и Хусейн заявили о своей невиновности, а Саадауи сказал, что он согласился на участие в заговоре, "боясь за свою жизнь".

"Я не имел намерения совершать террористическое нападение или причинять кому-либо вред", – утверждал он.

Напомним, утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре, произошло смертельное нападение.

Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.

В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".