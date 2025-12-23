У Сербії кажуть, що відмова зятя Трампа будувати готель у країні "відлякує інвесторів"

Очільник сербської партії влади Мілош Вучевич сказав, що відмова зятя президента США, Джареда Кушнера, від будівництва елітного житлового комплексу в Белграді позбавить країну вкрай необхідних іноземних інвестицій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанія Кушнера Affinity Global Development, що базується в США, минулого тижня повідомила, що відмовляється від проєкту будівництва готелю, квартир, магазинів та офісів на місці колишнього штабу югославської армії в Белграді.

Минулого року компанія підписала з урядом Сербії договір оренди на 99 років за особистої підтримки президента Александара Вучича, але проєкт зіткнувся з опором громадськості.

Ці плани стали причиною корупційного скандалу і призвели до протестів сербів, які вважають, що занедбана ділянка в центрі Белграда повинна бути збережена як пам'ятка про людей, які загинули під час бомбардувань НАТО в 1999 році.

Бомбардування мали на меті зупинити сербські війська, які атакували частини Косова, що на той час було частиною Сербії.

"Вони (протестувальники. – Ред.) відлякали інвесторів. Це найнегативніший сигнал для інвесторів. Вони відправили американців на албанське узбережжя", – сказав Вучевич.

Раніше Вучич заявив, що проти будівництва "навмисно" і "за чиїмось дорученням" велась кампанія, яка мала на меті "економічне послаблення Сербії".