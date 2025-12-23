В Сербии говорят, что отказ зятя Трампа строить отель в стране "отпугивает инвесторов"

Глава сербской партии власти Милош Вучевич сказал, что отказ зятя президента США Джареда Кушнера от строительства элитного жилого комплекса в Белграде лишит страну крайне необходимых иностранных инвестиций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компания Кушнера Affinity Global Development, базирующаяся в США, на прошлой неделе сообщила, что отказывается от проекта строительства отеля, квартир, магазинов и офисов на месте бывшего штаба югославской армии в Белграде.

В прошлом году компания подписала с правительством Сербии договор аренды на 99 лет при личной поддержке президента Александара Вучича, но проект столкнулся с сопротивлением общественности.

Эти планы стали причиной коррупционного скандала и привели к протестам сербов, которые считают, что заброшенный участок в центре Белграда должен быть сохранен как памятник людям, погибшим во время бомбардировок НАТО в 1999 году.

Бомбардировки имели целью остановить сербские войска, которые атаковали части Косово, которое в то время было частью Сербии.

"Они (протестующие. – Ред.) отпугнули инвесторов. Это самый негативный сигнал для инвесторов. Они отправили американцев на албанское побережье", – сказал Вучевич.

Ранее Вучич заявил, что против строительства "преднамеренно" и "по чьему-то поручению" велась кампания, целью которой было "экономическое ослабление Сербии".