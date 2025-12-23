Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь окончательного соглашения о мире

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с украинской делегацией, которая доложила о переговорах с США по "мирному соглашению", сказал, что Вашингтон по-прежнему настроен его достичь.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства сообщил в вечернем обращении во вторник.

Зеленский напомнил, что во вторник заслушал доклад украинской переговорной команды – Рустема Умерова и Андрея Гнатова после их возвращения из Соединенных Штатов.

"Они доложили о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать более сильными. Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы", – сказал президент.

По его словам, Украина чувствует, что "Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество".

"Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Мы работаем активно и делаем все, чтобы документы были и чтобы документы были реалистичными. Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны", – сообщил Зеленский.

Он призвал к дальнейшему давлению на Россию для прекращения ее агрессии против Украины: "Мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы был мир".

21 декабря Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Виткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины были продуктивными.

Как сообщала "Европейская правда", вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.