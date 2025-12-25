В Турции задержали 115 вероятных членов ИГИЛ, которые могли готовить теракты во время праздников
В Турции сообщили о масштабных рейдах и арестах 115 предполагаемых сторонников "Исламского государства", которые якобы готовили теракты на Рождество и Новый год.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Об арестах сообщила прокуратура Стамбула 25 декабря. Стамбульская полиция получила информацию о том, что сторонники ИГИЛ замыслили теракты на территории Турции, направленные прежде всего против немусульманского населения, в период рождественско-новогодних праздников.
Рейды прошли перед Рождеством по 124 адресам в Стамбуле, по их итогам задержали 115 из 137 подозреваемых. Изъяли также несколько единиц огнестрельного оружия и патроны.
Других подробностей о вероятных планах злоумышленников пока не сообщают.
Ранее в декабре в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать теракт.
В Польше задержали студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.