В Турции задержали 115 вероятных членов ИГИЛ, которые могли готовить теракты во время праздников

В Турции сообщили о масштабных рейдах и арестах 115 предполагаемых сторонников "Исламского государства", которые якобы готовили теракты на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Об арестах сообщила прокуратура Стамбула 25 декабря. Стамбульская полиция получила информацию о том, что сторонники ИГИЛ замыслили теракты на территории Турции, направленные прежде всего против немусульманского населения, в период рождественско-новогодних праздников.

Рейды прошли перед Рождеством по 124 адресам в Стамбуле, по их итогам задержали 115 из 137 подозреваемых. Изъяли также несколько единиц огнестрельного оружия и патроны.

Других подробностей о вероятных планах злоумышленников пока не сообщают.

Ранее в декабре в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать теракт.

В Польше задержали студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.