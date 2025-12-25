Трамп в разговоре с детьми пообещал не пустить в США "плохого Санту"

Американский президент Дональд Трамп накануне по традиции принимал телефонные звонки от детей, которые интересовались местонахождением Санта-Клауса накануне Рождества.

За передвижениями Санты по планете, как обычно, следит Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Сотрудники командования докладывают об этом президенту США, который далее информирует детей.

Однако в этом году Трамп заявил, что прежде чем пропустить Санту в США, власти сначала проверили его на благонадежность.

"Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта – очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не проник в нашу страну, что мы не пропускаем в нашу страну плохого Санту. Но мы обнаружили, что Санта хороший, Санта любит вас", – сказал Трамп в разговоре с 10-летним мальчиком из Оклахомы.

Недавно Трамп анонсировал строительство новейших судов для военного флота Соединенных Штатов, класс которых назовут в его честь.

Также Трамп уверял, что не планирует называть в честь себя новый бальный зал Белого дома, для которого снес историческое восточное крыло здания. По последним оценкам, строительство обойдется в 400 млн долларов.