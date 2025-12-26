Зеленский: Украина договорилась о встрече с Трампом в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил о договоренности о встрече с его американским визави Дональдом Трампом в ближайшее время.

Об этом он сообщил утром 26 декабря, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", – добавил Зеленский.

Напомним, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также он акцентировал, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в первоначальном плане команды Трампа из 28 пунктов.

Из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.

25 декабря Зеленский провел телефонный разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по итогам которого заявил о "хороших идеях для длительного мира".