У Німеччині пропонують заборонити використання анонімних імен у соцмережах

Міністр цифрових технологій німецької Баварії Фабіан Мерінг пропонує ввести вимогу використання справжніх імен у соціальних мережах, що має на меті боротися з підбурюванням до ненависті та агресивною поведінкою в інтернет-просторі.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

На думку Мерінга, анонімність в Інтернеті сприяє безкарності, коли користувачі ображають, погрожують або розповсюджують ненависть.

Він акцентував, що всі висловлювання в цифровому середовищі повинні мати наслідки, як і в реальному житті.

"Зрештою, право на свободу вираження поглядів не включає право на анонімність – ви повинні відповідати за свої висловлювання, як в аналоговій, так і в цифровій формі", – сказав він.

За його словами, запровадження цієї вимоги допоможе "цивілізувати" культуру дискусій в інтернеті та покращити публічні дебати.

Водночас він також наголосив: мова йде не про обмеження свободи вираження думок, а про створення здорового цифрового середовища, де ненависть не ховається за анонімними акаунтами.

Підтримав ініціативу й колишній голова Конституційного суду Німеччини Андреас Восскуле.

На початку грудня у Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".

Нещодавно у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати напад на натовп.