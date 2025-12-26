В Германии предлагают запретить использование анонимных имен в соцсетях

Министр цифровых технологий немецкой Баварии Фабиан Меринг предлагает ввести требование использования настоящих имен в социальных сетях, что имеет целью бороться с подстрекательством к ненависти и агрессивным поведением в интернет-пространстве.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

По мнению Меринга, анонимность в Интернете способствует безнаказанности, когда пользователи оскорбляют, угрожают или распространяют ненависть.

Он подчеркнул, что все высказывания в цифровой среде должны иметь последствия, как и в реальной жизни.

"В конце концов, право на свободу выражения мнений не включает право на анонимность – вы должны отвечать за свои высказывания, как в аналоговой, так и в цифровой форме", – сказал он.

По его словам, введение этого требования поможет "цивилизовать" культуру дискуссий в интернете и улучшить публичные дебаты.

В то же время он также подчеркнул: речь идет не об ограничении свободы выражения мнений, а о создании здоровой цифровой среды, где ненависть не скрывается за анонимными аккаунтами.

Поддержал инициативу и бывший председатель Конституционного суда Германии Андреас Восскуле.

В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".

Недавно в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать нападение на толпу.