Зеленский сказал, кто с украинской стороны будет участвовать во встрече с Трампом

Президент Владимир Зеленский назвал состав переговорной группы Украины, которая будет участвовать во встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Зеленский сказал, что вместе с ним в США, кроме Рустема Умерова, едут министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"С американской стороны (участников переговоров. – Ред.) говорить, если можно, я не буду, потому что это выбор президента Трампа", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Трамп сказал в интервью Politico, что ожидает, что встреча "пройдет хорошо", но предупредил, что Зеленский "ничего не имеет, пока я не одобрю это".