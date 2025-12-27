Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, о которых шла речь в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на ожидаемой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Зеленский перечислил тематические блоки, которые обсуждаются украинской и американской стороной и будут темами его разговора с Трампом 28 декабря.

"Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-Соединенные Штаты. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение. Это часть гарантий безопасности", – отметил президент.

Четвертым блоком он упомянул "план благосостояния, в котором будет еще много разных документов", в рамках которого обсуждается привлечение на восстановление Украины до 800 млрд долларов и создание ряда фондов.

"И пятое, то, что мы хотим обсудить с президентом (Трампом) – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь feedback (обратную связь – Ред.)", – подытожил Зеленский.

Также во время брифинга Зеленский выразил оценку, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.

Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.