Канада анонсировала экономическую помощь Украине на 2,5 млрд долларов

Канада анонсировала экономическую помощь Украине объемом 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Канады Марк Карни во время коротких комментариев для СМИ вместе с Владимиром Зеленским в Галифаксе.

"Сегодня мы анонсируем дальнейшую экономическую помощь для Украины на 2,5 млрд долларов, которая поможет сделать доступным финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления", – сказал Карни.

После их двусторонней встречи, как уже было известно, состоится совместный телефонный звонок с европейскими лидерами для консультаций перед встречей Зеленского и Трампа 28 декабря.

В Европе непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Напомним, Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.

Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.