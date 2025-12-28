Зустріч Зеленського й Трампа відбудеться на дві години раніше

Зустріч президента Володимира Зеленського та його американського візаві Дональда Трампа перенесли на дві години.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

У суботу, 27 грудня, у Білому домі офіційно змінили розклад Трампа на 28 грудня.

Його зустріч із Зеленським було перенесено на 13:00 (20:00 за Києвом) у приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго.

Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за Києвом).

Скриншот: Білий дім

Причину перенесення двосторонньої зустрічі в Білому домі не повідомили.

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.