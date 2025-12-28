Укр Рус Eng

Зустріч Зеленського й Трампа відбудеться на дві години раніше

Новини — Неділя, 28 грудня 2025, 08:10 — Уляна Кричковська

Зустріч президента Володимира Зеленського та його американського візаві Дональда Трампа перенесли на дві години.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

У суботу, 27 грудня, у Білому домі офіційно змінили розклад Трампа на 28 грудня. 

Його зустріч із Зеленським було перенесено на 13:00 (20:00 за Києвом) у приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго. 

Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за Києвом).

Скриншот: Білий дім
Скриншот: Білий дім

Причину перенесення двосторонньої зустрічі в Білому домі не повідомили.

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США. 

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Трамп США Війна з РФ
Реклама: