Встреча Зеленского и Трампа состоится на два часа раньше
Встречу президента Владимира Зеленского и его американского визави Дональда Трампа перенесли на два часа.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".
В субботу, 27 декабря, в Белом доме официально изменили расписание Трампа на 28 декабря.
Его встреча с Зеленским была перенесена на 13:00 (20:00 по Киеву) в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго.
Ранее она была запланирована на 15:00 (22:00 по Киеву).
Причину переноса двусторонней встречи в Белом доме не сообщили.
Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.
Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.
Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.