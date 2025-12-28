Встреча Зеленского и Трампа состоится на два часа раньше

Встречу президента Владимира Зеленского и его американского визави Дональда Трампа перенесли на два часа.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

В субботу, 27 декабря, в Белом доме официально изменили расписание Трампа на 28 декабря.

Его встреча с Зеленским была перенесена на 13:00 (20:00 по Киеву) в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго.

Ранее она была запланирована на 15:00 (22:00 по Киеву).

Скриншот: Белый дом

Причину переноса двусторонней встречи в Белом доме не сообщили.

Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.